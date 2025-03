Roma-Cagliari: perché Pellegrini sarà assente

Getty Images

Ladidovrà fare a meno diper la partita di oggi alle 16 contro ilallo stadio Olimpico. Come riferisce Sky,Al suo posto sulla trequarti della squadra giallorossa dovrebbe giocareSvilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.: Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Felici, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.

Ranieri ha disposizione quasi tutto il gruppo per il match contro il Cagliari. Sarà assente Celik che ancora non ha recuperato dalla lesione di primo grado alla coscia sinistra. Assenza dell'ultima ora anche per Pellegrini, causa febbre. Possibile turno di riposo per Dybala. Nel Cagliari indisponibili Luvumbo, Coman e Zappa.