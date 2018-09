Ma i giocatori della Roma giocano contro Di Francesco?

La domanda è grave come l’ora in cui ce la poniamo. Perché i giallorossi, dopo il pareggio casalingo con il Chievo (ha perso pure oggi) e il tracollo di Madrid, sono stati battuti anche a Bologna, da un avversario che finora non aveva mai segnato e aveva raccolto un solo punto (pareggio esterno con il Frosinone) in quattro partite. Un 2-0 che, oltre a far male, confonde, facendo affiorare i pensieri più maliziosi. La Roma non ha cuore né sentimento, è smarrita e arruffona. E, soprattutto, i suoi calciatori non rispondono più. Certamente non lo fanno a se stessi, forse anche all’allenatore.



Sintomatico l’atteggiamento durante il secondo time-out, che adesso si chiama “cooling break”, ovvero quella pausa concessa dall’arbitro, nelle giornate particolarmente calde, per rinfrescarsi e dissetarsi. Mancavano una ventina di minuti alla fine e il risultato era già sul 2-0. Mentre i calciatori del Bologna hanno fatto gruppo intorno al loro allenatore, ascoltando i suoi consigli, quelli della Roma si sono avvicinati in ordine sparso per ricevere una spugnatura e qualche bottiglietta. Con il tecnico (e lui con loro) si sono quasi totalmente ignorati.



Per chi sa di calcio - e anche per chi ne ha visto tanto e di tuti i tipi - questi sono segnali inequivocabili di una lesione se non di frattura. Da settimane a Roma e dintorni si ascolta di tutto sul difficile rapporto tra Di Francesco e la squadra. Quel che è certo è che i nervi dell’allenatore sono tesi, che in allenamento qualcuno batte la fiacca, che le reazioni del tecnico sono spesso incontinenti e si trasformano in punizioni (panchina o tribuna per i reprobi).

Sarebbe una situazione ancora gestibile o, per lo meno, rimediabile se ci fosse una società presente. Invece restano dei dirigenti, tra cui Totti, che non si sa cosa dirigano e un padrone (Pallotta) sempre lontano e sempre più insofferente.



Di Francesco era sotto osservazione solo sette giorni fa, figuriamoci oggi. Però ci sono due condizioni che, forse, gli daranno ancora un po’ di respiro.

1) Fra tre giorni c’è il turno infrasettimanale e la Roma, all’Olimpico, affronta il Frosinone, un avversario teoricamente abbordabile.

2) Nessuno della ipotetica lista di sostituiti di Di Francesco convince appieno. Montella, oltre ad essere un cavallo di ritorno (o minestrina riscaldata), l’anno scorso è stato esonerato due volte (Milan e Valencia); Prandelli, dopo la Nazionale, ha collezionato una serie di flop; Ventura non è presentabile; Conte costa troppo e chissà mai se vorrebbe cacciarsi nel ginepraio capitolino; Guidolin che, per me, è il più bravo di tutti, non se lo ricorda mai nessuno.

Resta De Rossi (padre) per una soluzione d’emergenza sperando che i giocatori la prendano bene.



Alla fine, volenti o nolenti, si torna sempre lì. Chi sta in panchina non ha ancora ritrovato la bussola del gioco che tanto illuminò la stagione scorsa, ma chi va in campo è imbarazzante. Il Bologna - un avversario che lotterà per non retrocedere - ha segnato due gol: Mattiello, al 36’, di sinistro da dentro l’area e Santander, al 59’, in contropiede, di destro. Nel primo caso Olsen ha sbagliato l’uscita (smanacciata leggera) e Perotti si è fatto passare la palla tra le gambe. Nel secondo, sono mancate completamente le marcature preventive sulla ripartenza.

Pensate che Santander ha recuperato palla nella propria metacampo, l’ha ceduta a Dzemaili che l’ha indirizzata al liberissimo Falcinelli, mentre Santander andava a raccogliere il passaggio di quest’ultimo del tutto indisturbato.



La Roma in porta ha tirato. Ma, a parte un paio di eccezioni (Kluivert e Perotti), solo con Fazio e da calcio d’angolo. L’argentino ha impegnato Skorupsky al 9’ e poi, su doppia conclusione, al 41’. Ma il Bologna sia prima (Falcinelli buca la palla da un passo su assist di Mattiello al 18’), sia dopo (tre contropiede vanificati da Okwonkwo, subentrato a Falcinelli, da solo e in parità numerica tra il 71’ e l’80’) ha rischiato di segnare ancora.



Peggio sarebbe andata se ad inizio di ripresa (52’) l’arbitro Massa non avesse graziato Cristante del secondo giallo per un fallo tattico e, dunque, volontario su Svanberg. Di Francesco, che ha capito l’antifona, lo ha tolto, due minuti dopo, a beneficio di Pastore, pallido come quasi tutti gli altri. Con cinque punti in classifica, quattro meno della Lazio, la crisi della Roma è conclamata. Resta da capire cosa e chi cambia: la società, l’allenatore o la squadra. Nel frattempo, com’è logico, i tifosi ce l’hanno con tutti.



Bologna-Roma: 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 36’ p.t. Mattiello (B), 14’ s.t. Santander (B).



Assist: 14’ s.t. Falcinelli (B).



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg (16’ s.t. Mbaye), Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli (23’ s.t. Okwonkwo), Santander (36’ s.t. Destro). All. Inzaghi.



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio (19’ s.t. Kolarov), Marcano; Pellegrini, De Rossi, Cristante (9’ s.t. Pastore); Kluivert (15’ s.t. Under), Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.



Arbitro: Massa di Imperia.



Ammoniti: 30’ p.t. De Rossi (R), 33’ p.t. Cristante (R), 18’ s.t. Fazio (R), 34’ s.t. Pellegrini (R), 46’ s.t. Mbaye (B), 48' s.t. De Maio (B).