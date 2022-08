Non solo Belotti. Domani la Roma dovrebbe chiudere anche per Mady Camara. Si registrano, infatti, importanti passi in avanti nella trattativa. L'Olympiacos ha detto sì al prestito oneroso (poco meno di 2 milioni) con diritto di riscatto a 8. Ma con una piccola condizione. Per far sì che Camara diventi della Roma a titolo definitivo, il guineano dovrebbe giocare il 70% delle partite, una possibilità remota considerando il rientro a gennaio di Wijnaldum. Necessaria inoltre sarà la qualificazione in Champions dei giallorossi. La trattativa portata avanti da Pinto e dall'ex giallorosso Torosidis dovrebbe chiudersi oggi. In caso di sorprese si virerà su Lokonga dell'Arsenal.