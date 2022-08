La Roma ha individuato in Mady Camara il possibile nuovo rinforzo per il centrocampo di Mourinho. Il classe '97 è in rottura con il club biancorosso e questa sera non prenderà parte al match contro l'Apollon valido per il ritorno del preliminare di Europa League. Il guineano aveva già saltato il match d'andata oltre che al ritorno del turno precedente contro lo Slovan Bratislava per infortunio.