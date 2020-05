Le porte della Roma cambiano di nuovo anche se Pau Lopez dovrebbe restare come titolare. I giallorossi vogliono privarsi di Robin Olsen a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il futuro di Fuzato e Antonio Mirante è tutto da scrivere. Il brasiliano ha le idee chiarissime: o resta e fa il secondo o saluta tutti e va via (lo cercano in B, in Spagna e in Portogallo). Mirante a luglio compirà 38 anni e ha un contratto fino al 2021. Lui vorrebbe onorarlo, nonostante qualche problema fisico di troppo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport a gennaio la Roma era stata vicina Rafael del Cagliari, trattativa poi sfumata. Il giocatore piace per la sua esperienza, ha il contratto in scadenza, ma non è un nome su cui investire a lungo termine. Lo è, invece, Matteo Cardinali, classe 2001, Primavera. Potrebbe essere l’acquisto in casa: un’ipotesi da non scartare.