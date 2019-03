Nella vetrata bassa lato Distinti Est stanno avvenendo tafferugli tra tifosi giallorossi probabilmente per una resa dei conti interna. Al momento alcuni tifosi non appartenenti ai gruppi hanno lasciato il settore e sono stati spostati in Distinti, altri si stanno fronteggiando sotto gli occhi attenti della Digos sulla pista d’atletica. Il caos interno alla Curva ha fatto saltare anche la coreografia prevista nella sfida più sentita. Le Forze dell’Ordine sono pronte a intervenire.