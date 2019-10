Capello è tornato a parlare del giovane di casa giallorossa sempre al Club di Sky Sport. Queste le sue parole in merito al gol e alla super prestazione offerta dal calciatore della Roma nella vittoria sul Milan: “A Roma hanno capito molto male quello che ho detto su Zaniolo. Sono stato contento del suo gol, anche se mi spiace lo abbia fatto al Milan”.



Nella Capitale l’hanno interpretata così: ‘Capello ha detto che Zaniolo non doveva andare alla Roma’

“Nella Capitale è facile interpretare male, con tutte le radio e i giornali che ci sono. Ho voluto parlare a Esposito, un giocatore giovane, di diciassette anni, che gioca in Champions con l’Inter e che ha intorno persone che possono caricarlo di responsabilità. Quando ti adulano in questo modo può succedere di perdere un po’ la testa. Per questo ho fatto l’esempio di Zaniolo e Kean in Nazionale. Di Biagio li mandò in tribuna con l’Under 21 perché avevano sbagliato e voleva mandar loro un segnale, come a dire: ‘Se vi comportate così la vostra strada sarà più ardua e più difficile. Quindi cercate di riprendervi’. Il mio non era un giudizio di valore, ma un semplice suggerimento a un giocatore di non sbagliare anche lui. Mancini poi non li convocò e tutti applaudimmo la scelta del ct, perché era giusto dare un segnale forte. Io mi sono sentito di dare questo consiglio a un giovane calciatore come Esposito, come padre, come nonno e come allenatore, di non commettere questi errori. E allora è successo il finimondo perché tutti pensavano che gli volessi consigliare di non andare a Roma. Fra l’altro lo reputo il più grande talento che c’è in questo momento in Italia: qualità, forza, tecnica e visione di gioco. Ce l’hanno in pochissimi. Quando arriva poi ai 20 metri può essere letale nel calciare in porta. E’ un talento”.