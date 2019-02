Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Roma, dagli studi di Sky Sport ha esaltato il giovane classe 1999: "Sia Pogba che Zaniolo cercano sempre la giocata, non fanno mai il passaggio semplice. Cercano qualcosa in più e vanno verso la porta: è un segnale di sicurezza, voglia di rischiare e personalità. Questo è molto importante. In tutte le sue giocate stoppa la palla, cerca il dribbling sull’avversario e punta la porta. È lo stesso che fa Pogba, entrambi cercano l’assist e calciano bene da lontano. Caratteristiche? Personalità, forza e qualità".