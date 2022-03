Due perle in due derby: il tacco nel 2018, la punizione gioiello ieri. La terza in campionato e primato condiviso con Biraghi, Lorenzo Pellegrini divide la tifoseria da inizio anno ma i suoi numeri sono da top. Da inizio anno Mourinho lo ha messo al centro del progetto: "Può fare tutto, se ne avessi 3 giocherebbero tutti e 3". Con il gol contro la Lazio è arrivato a 8 reti in campionato, superando il suo record personale. In stagione sono stati 11 i gol, anche tre in Conference League. Ora arriva la Nazionale per i play off Mondiali. Altro banco di prova.