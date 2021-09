IL TABELLINO

2-1 al, la partita tutta nella ripresa dopo un primo tempo insipido come un piatto di semolino concluso con lain vantaggio (gol di). Pareggio diin avvio di secondo tempo, poi una serie di fuochi d’artificio.in cattedra, quattro occasioni da gol sfumate per roba di centimetri, due micidiali contropiedi delcon la frecciasventati da. Un palo clamoroso colpito daappena subentrato a. Finale da film di Dario. Roma in vantaggio con un gol alla Insigne di, subentrato a, segnato in pieno recupero. Pareggio immediato di(Raspadori sostituito all’intervallo per noie muscolari), annullato per posizione di fuorigioco dell’ariete. L’ennesima riprova del fascino inarrivabile del calcio, di quel palone che atterra e suscita e non sempre premia e castiga secondo giustizia.. E’ rimasto in partita fino all’ultimo giro di orologio, aveva rischiato di perdere avrebbe potuto vincere. Due gol annullati aper posizione di fuorigioco (millimetrica quella dell’azzurro). Un palo clamoroso schiantato da Traoré.. Anche lei annovera il palo, colpito da, un tap in fallito sull’ennesima fiondata di Pellegrini, straripante nella ripresa dopo un primo tempo anonimo trascorso a traccheggiare nelle terre di mezzo. Da punta aggiunta Lorenzo ha dato il meglio di sé.In teoria, però. Laapplica pedissequa il 4-2-3-1 conunica punta,e eesterni offensivi, Pellegrini pendolo centrale in mezzo al campo e il duo Cristante- Veretout a protezione della difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Shomurodov in panchina, subentrerà nel finale di partita. Il Sassuolo invece si rimodella subito sul 4-4-2,punta centrale riceve assistenza (scarsa, in verità) daagiscono come esterni offensivi con Fattesi e Lopez centrocampisti centrali e la difesa quattro made in Dionisi composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio., i suoi rientri assistonoche deve badare a quella anguilla di. Vina si sfianca sulla fascia opposta ma ha il piede amaro ogni volta che supera la linea di centrocampo e Berardi finisce per godere di una certa libertà di azione nell’uno contro uno., non arrivano quasi mai a dama perché Mancini, Ibanez ehanno le pile ben cariche, però tengono in costante allarme la Roma, costretta a non sbilanciarsi troppo. Ne risente la manovra dell’attacco,gli si appiccica e con le buone o le cattive (il difensore si becca il giallo al 36’) finisce per bagnargli le munizioni. Taccuino pressoché immacolato fino a metà del primo tempo. Al 26’ Raspadori, un po’e un po’, lavora un pallone delizioso per Berardi che si accentra e col destro fulmina da sette-otto metri. Gol bellissimo, peccato che non sia valido. Raspadori era partito in posizione di fuorigioco (roba di centimetri, eh…) e il Var (Abisso) implacabile ha rilevato l’infrazione. Restano i gesti tecnici dei due azzurri. Da applausi.La Roma replica al 33’, Pallone filtrante di, recapitato alle spalle della difesa schierata del Sassuolo,si slancia tallonato dalla cozza Chiriches ma pela un po’ il pallone che si perde a filo del palo lungo di Consigli. E’ il prologo del go, giallorosso, che arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti sinistra, calciato astutamente da Pellegrini oltre la linea alta della difesa schierata del Sassuolo,E’ uno schema e complimenti alla Roma.. Ferrari di testa ha subito il pallone dell’1-1 ma lo cicca,scalda le mani a Rui Patricio e al 12’ Sventaglia a 40 metri su Berardi, piroetta e assist per Djiuricic che, sorpreso dal regalo, non sa neppure lui come ma impatta il pallone a due metro da Rui Patricio e lo fa carambolare in gol: 1-1 .Pellegrini in rapida successione dal 14’ al 28’ si lavora tre volte il pallone buono ma la prima volta(Abraham sul tap in scarica sul palo), poie infine la sua mira sbagliata dopo un doppio dribbling sugli negano la gioia del gol. In mezzo a tutto questo ben di dio il Sassuolo si fa vivo conche imbecca, destro debole tra le braccia del portiere, ancora Boga in contropiede fa venire i brividi agrazia Consigli, insomma è il festival del bel calcio, chi l’avrebbe immaginato dopo quel primo tempo da ninne nanne? Girandola di sostituzioni,, ma quando – dopo essersi segnato col gomito a causa del palo clamoroso colto da Traoré, El Shaarawy gli fa la grazia,. Si chiude sul gol non gol di Scamacca, ennesimo capolavoro di balistica. Che dire ancora? Roma capoccia, e va bene. Ma onore al Sassuolo che darà parecchi grattacapi a tutti nelle settimane a venire.Marcatori: 37' Cristante (R); 57' Djuricic (S); 92' El ShaarawyAssist: 37' Pellegrini, 57' Berardi, 92' ShomurodovAmmonizioni: Chiriches (S); Ibanez (R); Cristante (R).ROMA: Rui Patricio; Karsdorp (Reynolds 88'), Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout (Shomurodov 74'); Zaniolo (Carles Perez 74'), Pellegrini, Mkhitaryan (El Shaarawy 69'); Abraham.A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Smalling, Diawara, Villar, Darboe, Mayoral.All.: J. Mourinho.SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (Ayhan 83'), Lopez; Berardi (Defrel 77'), Djuricic (Traore 83'), Boga (Kyriakopoulos 88'); Raspadori (Scamacca 46'). All.: A. Dionisi.Arbitro: Sozza