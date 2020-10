Non c’è Carles Perez tra i convocati di Fonseca per Milan-Roma. L’esterno spagnolo è indisponibile a causa di una tonsillite. Non è partito quindi con il resto della squadra, che ha preso un volo da Fiumicino stamattina per raggiungere Milano. Uno stop che arriva dopo il buon momento che stava attraversando l’ex Barcellona, che già ha saltato parte della preparazione a causa del coronavirus.