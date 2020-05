L'attaccante della Roma Carles Perez ha parlato a Sky Sport: "Possiamo vincere l’Europa League, siamo una squadra in grado di raggiungere qualunque obiettivo. Per quanto riguarda il campionato non ho nessun dubbio, siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il quarto posto".



Su Fonseca: "Mi ha dato fiducia da subito e per me questo è bello e positivo. Al Barcellona ero più abituato a giocare largo, qui mi chiede di giocare più interno e quindi mi sta insegnando i movimenti e quando inserirmi al momento giusto. Sto migliorando molto con lui. Sono stato accolto molto bene, mi sento benissimo e ho ricevuto molto affetto dalla gente. Spero di restare a lungo e per molti anni".