Rinviata al 4 novembre l'udienza sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sentenza dello 0-3 a tavolino con il Verona, per aver erroneamente schierato Amadou Diawara nella lista under 22 pur avendo 23 anni. L'udienza, riferisce Ansa, era prevista per oggi ma la società giallorossa ha presentato un'istanza di rinvio che è stata accolta: alla base della decisione l'inibizione dell'ad Guido Fienga, che non sarebbe potuto essere presente fisicamente.