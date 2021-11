La Roma è al lavoro per recuperare Nicolò Zaniolo, che sta vivendo un momento delicato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso studia per lui una nuova posizione in campo (nel 3-4-1-2 esterno a tutta fascia o seconda punta) e il rinnovo del contratto: il suo ingaggio da circa 2,2 milioni di euro netti all'anno con i bonus non è all'altezza. Da tempo il suo agente ha posto le basi per il rinnovo con Pinto, nonostante la società voglia posporre i rinnovi "non urgenti" a fine stagione.



Ovvio che Zaniolo sia sempre seguito da club italiani ed esteri. Il valore che ne dà la società – non meno di 70-80 milioni – per il momento lo blinda virtualmente, ma espone anche il club alla richiesta di aumento (se vale così tanto, dovrebbe guadagnare di più). Proprio per questo l’approdo in Champions dei giallorossi diventa strategico se, in estate, si vorrà evitare che qualche società – soprattutto straniera – lo metta nel mirino.