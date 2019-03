Antonio Cassano a gamba tesa sulla Roma. Nel corso della puntata di ieri sera di ‘Tiki Taka’, in onda su Italia 1, il barese ha ha attaccato pesantemente dell’operato dei giallorossi: “E’ uno scandalo aver mandato via Di Francesco. Fino a sei mesi fa era un Dio, ora lui e Monchi sono stati cacciati. Il problema è che gli americani non ci sono e Baldini sta a Londra e fa quello che gli pare”