In attesa di capire che ne sarà del futuro – tra un possibile cambio di proprietà e la fase finale dell’Europa League – la Roma progetta l’avvenire dal punto di vista sportivo. In tal senso il nome più caldo del momento è quello di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è infatti finito nel mirino della società giallorossa ed i betting analyst sembrano credere ad un suo possibile approdo a Trigoria. Il trasferimento di Castrovilli in giallorosso, infatti, come riporta Agipronews si gioca a 4,00 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020).

Benché la situazione legata al nuovo direttore sportivo sia ancora in ballo, forse legata a doppio filo con il possibile acquisto del pacchetto di maggioranza da parte del texano Dan Friedkin, la Roma è attiva. Castrovilli, una delle rivelazioni del campionato appena concluso, potrebbe essere l’uomo giusto per il centrocampo romanista, già impreziosito dall’ottima annata di Veretout e Diawara. Chissà che l’interessamento della Fiorentina per Juan Jesus ed Alessandro Florenzi, da tempo fuori dal progetto tecnico romanista e visti di buon occhio a Firenze, non possano dare uno sprint decisivo all’affare.