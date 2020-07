La Roma continua a muoversi sul mercato e, secondo alcune voci, sembra aver messo nel mirino l'attaccante uruguaiano Cavani, che è svincolato dopo non aver rinnovato il proprio contratto con il PSG. Sull'argomento si è espresso Gonzalo Ronchi, giornalista di Sport890 di Montevideo, che ha scritto qualche giorno fa sul proprio profilo Twitter: «C'è un'offerta della Roma molto importante che garantirebbe a Cavani tre stagioni. È la settimana decisiva». Lo stesso Ronchi ha poi rilanciato in merito alla fattibilità dell'operazione, visto che l'ingaggio del giocatore è elevato, accendendo però una speranza tra i tifosi anche per quanto riguarda il possibile passaggio societario che vedrebbe Pallotta lasciare Roma. «L'acquisto di Cavani è vincolato però alla vendita della Roma. C'è un gruppo che è molto vicino a stringere per l'acquisto. L'ingaggio? Non sarebbe affatto un problema per questo gruppo» sono state le sue parole a il Romanista.