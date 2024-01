Roma, c'è anche il Marsiglia per Celik

Oltre alle cessioni di Kumbulla e Belotti, la Roma ha bisogno anche dell'addio di Celik per tentare l'affondo finale su Baldanzi. Il terzino turco ha delle richieste in Turchia: su di lui c'è il Galatasaray ma l'ex Lille non sembra essere convinto. In queste ore si sta facendo avanti anche il Marsiglia. La squadra francese potrebbe vendere Clauss proprio al Galatasaray e scatenare un effetto domino. Celik tornerebbe volentieri in Francia dove ha vinto uno scudetto prima di arrivare nella Capitale nell'estate del 2022. La sua partenza, dopo quelle di Belotti e Kumbulla, spalancherebbe le porte all'arrivo di Baldanzi dall'Empoli.