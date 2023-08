Una buona notizia per la Roma. Il club giallorosso infatti ha ancora uno slot per gli extracomunitari dopo l'acquisto ormai imminente di Azmoun. Il regolamento, infatti, prevede che le limitazioni non riguardano calciatori tesserati al 30 giugno in Italia. L'argentino Paredes la stagione scorsa giocava per la Juve e quindi non ha occupato lo slot al contrario di quanto circolato in mattina, cosa che invece ha farà l'iraniano Azmoun. C'è ancora una casella libera quindi eventualmente per Marcos Leonardo a gennaio o per un altro acquisto da qui a fine stagione.