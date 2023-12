Il futuro di Josè Mourinho a Roma è in bilico: l'allenatore portoghese ha il contratto in scadenza ma al momento il tema rinnovo ancora non è stato affrontato con la proprietà, intanto i dirigenti si stanno guardando intorno in cerca di un eventuale sostituto in caso d'addio. Un profilo che piace molto, e tra tutti è il preferito, è quello di Raffaele Palladino del Monza.