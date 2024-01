Roma, c'è lesione per Spinazzola: ecco i tempi di recupero

Leonardo Spinazzola si ferma ancora ed è il primo indisponibile dell'era De Rossi. Gli esami, ai quali si è sottoposto poco fa l'ex esterno azzurro, hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. Il calciatore non sarà disponibile per Riyad e Salerno, poi sarà rivalutato la prossima settimana. Ma lo stop dovrebbe aggirarsi sui 10 giorni circa. Il problema è nato dopo 20 minuti della gara contro il Verona tanto da obbligare De Rossi al cambio in corsa. Per Spinazzola, in scadenza di contratto, si tratta dell'ennesimo infortunio muscolare durante la militanza alla Roma. Anche per questo il club sta provando a portare un terzino sinistro dal mercato, con difficoltà dovute alle mancate cessioni in grado di sbloccare la campagna acquisti di gennaio ferma all'arrivo di Huijsen in prestito dalla Juve.