​Nuovi contatti tra la Roma e gli agenti di Zeki Celik, terzino destro del Lille che piaceva tanto al Milan in passato. Prima dell'arrivo di Dalot e dell'esplosione di Calabria, i rossoneri avevano seguito il classe '97 turco; ora sono i giallorossi che, invece, spingono e trattano: la dirigenza francese è stata chiara, 15 milioni di euro, non uno in meno, e cessione a titolo definitivo, no a prestiti con diritto. La Roma ci prova, il Lille spara alto. E il giocatore attende.