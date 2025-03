Getty Images

Roma, Celik: esami ok, nessuna lesione

17 minuti fa



Arrivano buone notizie dall'infermeria per la Roma. Gli esami a cui è stato sottoposto Zeki Celik hanno dato esito negativo: nessuna lesione muscolare.



Nella partita di domenica in casa col Como il terzino destro turco (classe 1997 ex Lille) è stato sostituito al 74' dall'allenatore giallorosso Claudio Ranieri con l'olandese Devyne Rensch, autore dell'assist per il gol della vittoria per 2-1 in rimonta segnato dall'attaccante ucraino Artem Dovbyk.



Giovedì la Roma gioca ancora in casa contro l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di finale in Europa League, poi domenica è impegnata sul campo dell'Empoli in campionato con calcio d'inizio alle ore 18.