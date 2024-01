Roma, Celik sempre più vicino al Galatasaray. Se parte si sblocca Angeliño in entrata

Il mercato si sa, è un gioco di incastri e di strategia. Quello che sta succedendo in ottica esterno destro nella Roma lo dimostra.Ieri la Roma ha trovato l’accordo totale con Angeliño, ma l’affare è bloccato proprio dal Galatasaray in cui lo spagnolo ancora è tesserato. Bloccato perché l'arrivo di Celik proprio nel club di Istanbul tiene in bilico l'operazione ormai certificata con il Lipsia (prestito e riscatto a 5 milioni, obbligato se si va in Champions). La Roma, infatti, deve per forza cedere un pezzo per poter aprire le porte a un acquisto.



CELIK- Matias Viña al Flamengo non aiuta, in quanto il terzino sinistro era iscritto al campionato attualmente in corso nella lista del Sassuolo, squadra dove ha giocato in prestito sino a pochi giorni fa. Può farlo Celik, oggi in pole per sostituire Boey finito al Bayern Monaco. Anche in questo caso si va verso un prestito con riscatto sui 6 milioni circa. Sembra solo questione di ore.



ALTRE CESSIONI - Sempre in uscita per la Roma c'è anche Kumbulla cercato in prestito da diversi club di serie A tra cui Cagliari, Torino ed Empoli. Scema la possibilità di cedere invece Belotti. Dalla Toscana potrebbe arrivare a Baldanzi, anche se si va sempre più verso un'operazione in vista per giugno. Il fantasista, ieri in gol con la Juve, ha già un accordo di massima col club giallorosso.