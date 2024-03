Roma, cena tra Galliani e Souloukou per liberare Modesto

Cosa ci facevano Lina Souloukou, il potente ceo della Roma, e Adriano Galliani, a cena assieme martedì in un ristorante nel cuore della Capitale? Il condor è planato sull’Urbe per parlare di affari con il vertice giallorosso scrive oggi Repubblica. L’incontro non ha coinvolto solo i due. Souloukou era accompagnata dal suo braccio armato all’interno del club, l’avvocato Lorenzo Vitali, a capo dell’area legale della società. I temi al centro della discussione hanno ruotato soprattutto — ma non solo — attorno a una figura chiave.





IL DS - Una casella vuota dell’organigramma della società di Dan Friedkin, il direttore sportivo, che la manager greca vorrebbe prelevare proprio dalla squadra brianzola. Non è infatti un mistero che Souloukou sia interessata a François Modesto, attuale direttore dell’area tecnica dei biancorossi, che ha conosciuto durante il comune percorso all’Olympiacos, in Grecia. Martedì si è discusso di un eventuale via libera da circoscrivere prima di giugno. Il calciomercato si intavola a primavera e ad oggi, a Trigoria, ancora non c’è nessuno che stia preparando una strategia di cessione e acquisti, la casella di ds deve essere coperta il prima possibile.