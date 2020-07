La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione, con Morgan De Sanctis pronto a volare ad Ascoli se i marchigiani resteranno in Serie B. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il sogno giallorosso si chiama Fabio Paratici, l'alternativa, invece, Nicolas Burdisso: l'ex difensore argentino, che ha vestito la maglia della Roma, ha vinto un titolo, da ds, col Boca Jrs. E al Boca aveva portato un ex romanista: Daniele De Rossi.