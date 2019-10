Giovanni Cervone, ex portiere della Roma, su Rete Sport ha espresso parole dure nei confronti di Pallotta che ha protestato per l'arbitraggio di Massa tramite due Twitter molto sintetici ("Sono stufo di questa merda, ma che partita ha visto l'arbitro"). "Il fallo di Kalinic ci può stare, sbagliata l’eccessiva indecisione di Massa. Il rigore? Le nuove regole non mi convincono ma se era rigore a Lecce era rigore pure col Cagliari. Il presidente non può esprimersi in quel modo, gli levassero Twitter se deve scrivere quelle cose. Ai miei tempi i presidenti si facevano valere nelle sede competenti e facevano pure saltare i tavolini. Pallotta deve stare qui", le parole di Cervone.