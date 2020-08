Ancora poche ore, poi Mert Cetin sarà ufficialmente un difensore del Verona. Il difensore della Roma sta per chiudere la sua parentesi non fortunata nella Capitale (appena 255 minuti giocati in questa stagioni divisi in sei partite) per cominciare la sua nuova avventura alla corte di Ivan Juric, che lo ha scelto per sostituire Rrahmani. Formula del trasferimento: prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma. Domani le visite mediche, poi la firma del contratto.