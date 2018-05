Spingere subito Balotelli a Roma, dopo aver blindato Luca Pellegrini e garantendo una corsia preferenziale per Kluivert a partire dalla prossima stagione. Secondo Leggo è questa la strategia di di mercato che la Roma e Mino Raiola hanno messo in atto nelle ultime settimane e che coinvolge tre giocatori tutti assistiti dal potente procuratore. L'arrivo di SuperMario, quindi, aprirebbe le porte a Kluivert che però giocherebbe ancora un anno in Olanda prima di approdare a Roma e sostituire Dzeko. Altro assistito di Raiola è Bonaventura che tuttavia non convince tutti a Trigoria.