Ora è confermato:Lo scorso inverno, ad esempio, ci fu qualche intoppo che portò all’esclusione di Solbakken, appena preso, e all’inserimento di Zaniolo, poi venduto di lì a pochi giorni. Quell’errore, oggi, è una fortuna perché nel bilancio tra entrate e uscite si possono mettere sia il costo del cartellino sia l’ingaggio di Nicolò. In queste ore Pinto e il suo staff sono arrivati alla conclusione di dover tagliare due nuovi acquisti.Rispetto alla lista presentata lo scorso febbraio (da 20 giocatori in fascia A) usciranno in 7. Ibañez, Matic, Camara, Zaniolo e Wijnaldum, tutti ceduti o tornati ai club di appartenenza. A loro vanno aggiunti gli infortunati di lungo corsoche saranno invece nella lista non pesando in alcun modo. Sette, stesso numero, i nuovi arrivi: N’Dicka, Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Azmoun e Lukaku. Sulla carta il calcolo sarebbe semplice: sette entrano, sette escono.Bisogna poi considerare i costi virtuosi e anche gli accordi precisi tra la Roma e la Uefa nell’ambito del Fair Play finanziario. Per tutte queste condizioni il club giallorosso ha potuto inserire solamente cinque nuovi calciatori.