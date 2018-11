A gennaio Martial potrebbe cambiare maglia. E la Serie A è una destinazione sempre più probabile. L’esterno del Manchester United è sul piede di partenza visto il contratto in scadenza a giugno e in Inghilterra hanno già cominciato a scommettere sulle squadre che potrebbero accoglierlo nella prossima sessione di mercato: tra queste – riporta il Daily Star – c’è la Roma, quotata 14. In pole position per accaparrarsi l’ex ragazzo prodigio – che nelle ultime quattro partite ha segnato cinque gol – ci sono l’Inter (data a 3) e la Juventus (a 4). Ma anche Everton, Monaco, Lione, Milan e Napoli stanno seguendo l’evoluzione della sua situazione. “Spero resti con noi”, ha detto Mourinho. Trattenerlo però non sarà facile.