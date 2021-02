Brutte notizie in casa Roma. Dopo gli esami svolto a Villa Stuart è arrivato il responso dell’infortunio di Edin Dzeko: lesione di primo grado all’adduttore sinistro. I tempi di recupero sono stimati in 15-20 giorni. Una brutta tegola per Fonseca che dovrà fare a meno del bosniaco per almeno 4 gare compresa l’andata degli ottavi di Europa League. L’obiettivo è avere Dzeko contro lo Shakhtar al ritorno il 18 marzo.