Non è stata di certo la prima volta in cui Mourinho, trovatosi sotto nel risultato, ha provato a ribaltarla buttando dentro tutti gli attaccanti di cui disponeva. Lo faceva all'Inter, al Real Madrid, al Chelsea e lo ha fatto anche con la Roma.Quando mancavano ormai solo pochi istanti alla fine del match casalingo con il Lecce, Mou non ha esitato e ha inserito Zalewski, Belotti e Azmoun.- e poi vincere, grazie a Lukaku.Arrivato in estate dal Bayer Leverkusen, la punta era stata fino ad ora una sorta di oggetto misterioso. Pochi minuti in campo, un palo colpito col Monza e un infortunio, col quale è arrivato nella capitale, che lo ha frenato.La rete dell'1-1 al Lecce non è solo di splendida fattura, con un colpo di testa preciso e potente, ma è anche l'inizio di un nuovo capitolo della sua avventura alla Roma. Azmoun si è scosso e ha dimostrato quanto può portare ai giallorossi: grinta, energia, forza fisica e capacità di 'vedere' la porta. Lukaku e Dybala sono intoccabili ma ora Mou sa di poter innescare un'altra marcia con l'iraniano in campo. La Curva Sud ancora trema per la scossa che Azmoun, dalla panchina, ha portato alla stagione fin qui deludente della Roma.