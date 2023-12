La Roma grazie alla vittoria contro il Sassuolo ha raggiunto il quarto posto in classifica a parimerito con il Napoli che ha perso 0-3 in casa con l'Inter. I giallorossi si trovano al momento avanti per la maggiore differenza reti (in attesa dello scontro diretto) e la Lega Serie A è stata protagonista di una clamorosa gaffe. Sul sito ufficiale ha titolato: "La Roma difende il quinto posto", mentre sulla classifica la squadra di Mourinho è messa giustamente dietro a Inter, Juventus e Milan. Tanti i commenti di scherno.