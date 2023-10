Un impatto migliore di Romelu Lukaku con la Roma nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95) ce l'ha avuto solo Gabriel Omar Batistuta: 8 volte a segno nelle prime 6 gare nella stagione del terzo scudetto (2000-01,la prima in giallorosso dell’argentino). Con la doppietta di ieri sera al Cagliari, il belga ha realizzato 5 gol nelle sue prime 6 presenze in serie A in giallorosso (media 0,83 a gara).