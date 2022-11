Non solo Solbakken ma anche Hjulmand fa litigare Roma e Napoli sul mercato. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: "23 anni, è figlio di un maestro elementare, ma Copenaghen l’ha lasciata da tempo e oggi, con la maglia 42 del Lecce, è uno dei registi più apprezzati della serie A. Il valore di Hjulmand è già stato indicato dagli esperti: venti milioni. Non è un mistero che in Italia piaccia a Roma e Napoli, ma anche alle big tedesche e a qualche squadra inglese”.