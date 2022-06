La Roma un anno fa avrebbe potuto riacquistare dal Sassuolo il cartellino di Davide Frattesi a un prezzo prestabilito di 15 milioni di euro. Era questo il diritto di riacquisto che era esercitabile fino allo scorso 30 giugno 2020 e che la Roma ha scelto di lasciar decadere. Oggi le cifre sono molto più alte come il rimpianto per non aver avuto la forza di esercitare quella clausola.