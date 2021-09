Leonardo Spinazzola rimarrà bloccato ancora per un po' e alle sue spalle lasta spingendo con Vina e Calafiori per coprire il buco lascato dall'esterno italiano.non semplice da interpretare e per cui non sempre crescono e si sbloccano nel corso degli anni grandi talenti. Anche per questo i giallorossiche sta incantando sempre più in primavera.Va detto che negli anni di talenti a Trigoria ne sono passati tanti agli ordini di Alberto De Rossi, che però ha avuto anche la sfortuna di perdere molti di questi, soprattutto nel ruolo, per colpa di gravi infortuni. Forse anche per questo la Roma, che nel frattempo ha affidato la panchina della Primavera ad Andrea Astrologo, nel 2020 scelse di andare sul mercato alla ricerca di un esterno iper-duttile, ancora giovane e da sgrezzare, ma con caratteristiche tecniche già ben definitie. Qui si inserisce il profilo di Oliveras,Oliveras cresce nella pluricelebrata cantera del Barcellona che però, nel corso degli ultimi anni, ha spesso lasciato partire alcuni dei suoi talenti. Jan è sempre stato impiegato nel ruolo di esterno d'attacco affinando doti come cross, tiro e soprattutto dribbling,nel suo dna e che la Roma è convinta che anche Oliveras possegga. Del restone è la riprova: spunto nello stretto a spezzare il raddoppio, dribbling a rientrare per superare l'aiuto difensivo e sinistro secco per battere il portiere. Inuitle sottolineare che, essendo ancora all'inizio di questo percorso di trasfromazione, la fase difensiva sia ancora da perfezionare, ma il tempo per un 17enne c'è.