Davide Zappacosta è arrivato alla Roma in estate in prestito dal Chelsea. Il terzino poi è stato vittima di un serio infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo da ottobre. Il suo rientro è previsto per il riavvio del campionato. La Roma, però, sarebbe pronta a rinnovare il prestito di un anno, e il classe ’92 sembrerebbe più che intenzionato a prolungare la sua permanenza con il club capitolino.