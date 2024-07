Roma, chi arriva in attacco? Da Sorloth a Brobbey passando per David e Mateta

AFP via Getty Images

Laè spuntata: con Abraham che è rimasto l'unico attaccante in rosa, ma non ha preso parte alle prime amichevoli,che possa essere il punto di riferimento per la prossima stagione.L'identikit pareva essere stato individuato in Youssefma sul marocchino classe '97 del Siviglia l'ha spuntata ildi Mourinho: back to square one, di nuovo alla casella di partenza, Ghisolfi deve tornare a sfogliare la margherita delle punte disponibili per non cominciare col piede sbagliato.