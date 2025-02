Roma, chi è Gourna-Douath: il "giornalista" che studia Pogba, Kanté e fu trattato anche dal Milan

scatenata nell'ultimo giorno di calciomercato con il colpo più importante che è stato messo a segno in mezzo al campo dove dal Salisburgo è arrivato il centrocampista francese. Un'operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto, ma che concede a Claudio Ranieri un'alternativa importantissima a Paredes e Cristante davanti alla difesa.L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. L'operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023. In giallorosso vestirà la maglia numero 27".

Per caratteristiche tecniche, come detto, l'ex-Salisburgo è perfetto per poter giocare davanti alla difesa sia in una linea a 2 che in una linea a 3 dove però, bloccato, permetterebbe a due mezzali di corsa di avere più libertà. È un mediano di rottura, bravissimo nelle letture delle traiettorie e ruvido nei contrasti con ottime statistiche da recupera palloni.Francese, ma di originario della Repubblica Centraficana cresce calcisticamente nel Saint-Etienne club storico che gli permette di accedere a tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi dall'Under 16 fino all'Under 20. Ufficialmente non ha ancora una presenza ufficiale con una nazionale maggiore e, di conseguenza, potrebbe ancora scegliere di vestire la maglia delle "Belve del basso Ubangi".

"IL GIORNALISTA" - Appassionato di musica, si diverte ogni tanto a comporre qualche brano rap, è stato però soprannominato "il giornalista" dai suoi amici e a spiegare il motivo è stato proprio lui in una passata intervista: "Mi hanno chiamato così perché so tutto dei giocatori e delle partite e in generale so analizzare bene il calcio. Fin da bambino so quasi tutto e mi informo come meglio posso".La scorsa estate Gourna-Douath è stato a lungo trattato dalche però ha poi concentrato tutti i suoi sforzi nell'acquisto di Fofana dal Monaco senza affondare per lui. Fra i suoi idoli, lo ha confermato in un'intervista, ci sono i connazionali N'Goloe Paul, ma il giocatore da cui prende ispirazione è anche l'attuale allenatore del Genoa e campione del Mondo con la Francia nel 1998, Patrick