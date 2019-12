Nelle prossime ore Dan Friedkin diventerà il nuovo presidente della Roma. Dopo l'acquisizione del club giallorosso, il magnate texano sarà il terzo presidente più ricco del calcio italiano dopo Andrea Agnelli (Juventus, 15,9 miliardi di dollari) e Zhang Jindong (Inter, 6,8). Sono stime di Forbes, che al magnate nato in California ma texano d'adozione, attribuisce un patrimonio personale di 4,1 miliardi di dollari (3,67 miliardi di euro). Friedkin è a capo di un impero ereditato dopo la morte del padre Thomas nel 2017, anche se è Ceo dal 1995 con 12 società facenti capo alla holding di famiglia, e che lo colloca al 504° posto nella classifica Forbes tra gli uomini più ricchi del mondo.









CHI È - Friedkin ha 54 anni, due fratelli (Tomisu e Kenneth) e una sorella (Dorothy) ed è spostato con Debra (ha quattro figli). Laureatosi alla Georgetown University (ha conseguito il master alla Rice University), guida la Friedkin Group, che controlla dodici società e vanta 5.000 dipendenti. Tra esse vi sono uno studio di produzione cinematografica, alberghi di lusso (la catena Auberge Resorts, con hotel di lusso negli States, in Messico, Fiji, Grecia, Svizzera, Nicaragua e Costa Rica), eventi di golf (il Congaree in Sud Carolina e il Diamond Creek, nella Nord Carolina) e organizzazione di safari. Inoltre, controlla la distribuzione delle auto Toyota in 5 stati federali (Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma) grazie a 154 rivenditori.



TRA LAVORO E HOBBY - Friedkin è stato produttore di "The Square", vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2017, di "All the money in the world" (il film ambientato in Italia sul sequestro nel 1973 a Roma di Paul Getty, nipote all’epoca dell’uomo più ricco del mondo) e di "The Mule" (con Clint Eastwood), oltre che essersi lanciato come regista ad agosto scorso in "Lyrebird". Ha inoltre la passione per gli aerei, eredità dal padre Thomas, che era stato pilota e aveva aperto a San Diego. Dan ha una licenza di pilota con cui può prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force. E' inoltre un grande appassionato di basket e tifosissimo degli Houston Rockets (aveva provato a comprare la franchigia texana, senza riuscirci). Ora ha virato sul calcio, sulla Roma in particolare. E da oggi è il nuovo presidente dei giallorossi.