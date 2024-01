Milan-Roma senza Dybala, il rigorista è Paredes e non Lukaku

Redazione CM

Paulo Dybala non c'è in Milan-Roma, dal dischetto non va uno tra Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini come da pronostici ma Leandro Paredes. La partita di San Siro, valida per la 20ª giornata di Serie A, regala un indizio importante sulle gerarchie in casa giallorossa per quanto riguarda i calci di rigore.



Al minuto 69' l'arbitro Guida assegna penalty ai capitolini per un fallo di Calabria ai danni di Pellegrini. la Joya non c'è per infortunio, dal dischetto non va Big Rom, ancora una volta a secco di gol in un big match, o il capitano ma va il metronomo argentino, che trasforma il rigore con un tiro centrale che spiazza Maignan.



Primo rigore con la Roma per Paredes, che in carriera vanta una percentuale realizzativa del 100% con cinque rigori su cinque trasformati. L'ultimo, prima di stasera, risaliva addirittura a oltre quattro anni fa, Argentina-Ecuador 6-1 del 13 ottobre 2019.