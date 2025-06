Roma, il primo acquisto di Gasperini arriva dalla Juventus: chi è Zelezny

Getty Images

Laha iniziato una nuova era con. Il primo acquisto del mercato estivo dei giallorossi è, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza con la. Portiere polacco classe 2006, è stato spesso chiamatoZelezny è approdato nel settore giovanile bianconero nel 2022 dalla, situata a Breslavia. Con la Juventus è partito dall’Under 17 e in questa stagione è stato titolare nella Primavera allenata da, con 25 presenze totali. Le trattative per il rinnovo con la Juventus non sono andate a buon fine e la Roma è riuscita a ingaggiare il portiere.

Abile sia tra i pali che nelle uscite, Zelezny è considerato un giocatore dalle. Ha una base solida e si esalta nelle situazioni di uno contro uno. Nelle uscite invece può ancora crescere. L’obiettivo con la Roma è quello di percorrere un percorso simile a, arrivato a Trigoria nel 2022 e diventato titolare nel 2024.