Non arrivano buone notizie in casa Roma, dove nonostante il 4-0 al Servette in Europa League a far preoccupare Josè Mourinho sono le condizioni diIl centrocampista giallorosso è entrato al posto di Aouar nella ripresa e uscito dopo appena dieci minuti, un assist e un gol. Motivo? Infortunio muscolare, che potrebbe tenerlo fuori dalla trasferta di Cagliari in programma domenica alla ripresa del campionato.Se il capitano giallorosso non dovesse riuscire a recuperare in tempocon Dybala e Lukaku davanti. Pellegrini, intanto, si aggiunge alla lista di indisponibili nella quale già c'erano Llorente, Kumbulla, Abraham, Smalling e Renato Sanches.