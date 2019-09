A Roma si vede Ed Lippie. Il preparatore atletico, che aveva mandato una mail a James Pallotta con tutto che quello che succedeva a Trigoria, è tornato al suo posto: come scrive la Gazzetta dello Sport, Lippie si è scusato coi giocatori coinvolti, riprendendo il suo lavoro da supervisore tecnico.



IL PRECEDENTE - Era tornato a Boston, l'uomo di fiducia di Pallotta, che aveva ancora occhi e orecchie a Trigoria e le sue fonti gli dissero che De Rossi, Dzeko, Kolarov e Manolas ritenevano dissennato e dispendioso il gioco di Di Francesco, inadeguato e narcisista Monchi, mentre Totti era visto dalla squadra come una figura ingombrante, tanteo che fu sempre Lippie a scrivere che i senatori volevano l'allontanamento dell'ex capitano diventato dirigente. Ora Totti non c'è più, DDR neanche, così come Manolas. Mentre Lippie è tornato.