Raccogliere l’eredità di Daniele De Rossi e guidare il nuovo centrocampo di Fonseca. Il compito che spetta al prossimo regista della Roma non è certo facile. Per questo la caccia al ruolo del post capitano è considerata prioritaria da Petrachi e Baldini e proprio in quella posizione verrà investita la somma più importante. Ecco le candidature



DONNY VAN DE BEEK - E’ il sogno, l’obiettivo numero uno della Roma che a dire il vero lo segue già da un paio d’anni. L’olandese dell’Ajax, potrebbe essere la mente, il ragionatore, il giocatore in grado di creare gioco e impostare ogni azione dei giallorossi. Perfetto quindi. Tranne il prezzo: 50 milioni. Troppi per ora anche se potrebbe essere studiata una formula per dilazionare il pagamento.





FLORENTINO - Il talento del Benfica piace da morire a Fonseca e nonostante la giovane età (19 anni) ha già la personalità giusta per guidare la regia di una grande squadra. Formerebbe un centrocampo frizzante con Zaniolo, Pellegrini e Cristante. Il suo procuratore ha però dichiaratore che Florentino vorrebbe restare ancora un anno al Benfica per valorizzarsi di più.





BRUNO GUIMARES - E’ l’alternativa più economica, pure lui indicato da Fonseca nell’incontro di Madrid a Petrachi. Il centrocampista dell’Atletico Parananense ha 21 anni, il vizio del gol e viene da una grande stagione nel campionato brasiliano. Ha rinnovato recentemente fino al 2023 con una clausola rescissoria vicina ai 35 milioni di euro, ma con 20-25 milioni l’affare è possibile.





JORDAN VERETOUT - Più esperto dei ragazzi appena nominati sia per età sia perché ha giocato già in serie A. Il regista francese dopo due anni di buon livello alla Fiorentina vuole cambiare aria. E la nuova proprietà viola dovrebbe accontentarlo. Acquistato dall’Aston Villa a 7 milioni può essere rivenduto per 20 in questa finestra. Al momento è l’ipotesi più concreta.





ITALIANI - Sono crollate nelle ultime settimane le quotazioni di Tonali e Sensi, considerati troppo cari e forse acerbi per raccogliere l’eredità di De Rossi. Sul centrocampista del Sassuolo, tuttavia, ci sono ancora flebili speranze anche se ormai sembrano in vantaggio Milan e Juventus. Decisamente fuori portata Barella, ormai vicino all’Inter.