Roma, chiarimento Pellegrini-Mourinho: chiesto dopo l'anello abbandonato in spogliatoio

Fra Lorenzo Pellegrini e José Mourinho è tornato a splendere il sereno anche se soltanto a distanza. Oggi lo Special One non è infatti più l'allenatore della Roma e al suo posto è sceso in cattedra il grande ex Daniele De Rossi, ma a far discutere, nell'immediato post esonero è stata la scelta del manager portoghese di non salutare lo spogliatoio e di andare oltre provocando alcuni dei giocatori con un gesto simbolico legato all'anello della Conference che gli era stato regalato.



Mourinho, l'abbiamo raccontato, aveva scelto di togliersi l'anello regalatogli dai calciatori e lasciarlo nell'armadietto di Pellegrini accompagnato da un biglietto con su scritto: "diventate uomini". Una mossa, divenuta pubblica e virale che ha fatto storcere il naso al calciatore e capitano passato come l'artefice dell'esonero agli occhi di una tifoseria che adorava Mourinho.



Casualmente, in campo Pellegrini è anche rinato con prestazioni super, gol e assist, ma anche con Mourinho, riporta VG, è tornato il sereno. I due si sono sentiti per chiarire il gesto, con l'ex allenatore che ha spiegato al suo ex-giocatore che la motivazione era legata a una voce che voleva Pellegrini come colui che ha chiesto ai Friedkin il cambio in panchina. Voce negata dal giocatore e che ha fatto tornare il sereno.