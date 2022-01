Tanguy Ndombele non rientra nei piani di Antonio Conte ed è in uscita dal Tottenham. Come riportato da L’Equipe, tra le numerose squadre che hanno chiesto informazioni al club londinese per il centrocampista c’è anche la Roma. L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio (da 8 milioni) che percepisce l’ex Lione dagli Spurs, molto al di sopra dei parametri giallorossi ma che può essere attutito dal decreto crescita. Su Ndombele c’è da registrare anche l’interesse di Napoli, Barcellona e Atletico Madrid.