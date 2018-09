Roma-Chievo 2-2 (2-0 primo tempo)



Marcatori: 10' pt El Shaarawy, 30' pt Cristante, 5' st Birsa, 38' st Stepinski



Assist: 10' pt Florenzi, 30' pt Dzeko, 5' st Rigoni



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi (69′ Karsdorp), Manolas, Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini (69′ De Rossi), Nzonzi, Cristante; Under (81′ Kluivert), Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.



Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni (86′ Depaoli), Radovanovic, Obi (45′ Hetemaj); Birsa (81′ Mehdi), Giaccherini; Stepinski. All. D’Anna.



Arbitro: Mazzoleni



Ammoniti: 74' Rossettini (C), 78' De Rossi (R)